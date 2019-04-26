Bala'da kadınlar ürünlerini kurdukları kooperatifte değerlendiriyor

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Minimum Karbon Ayak İzi ile Afşar Ellerinden Afşar Bala'm Ürünler Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca, Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanları Ahmet Arvas ve M.Fatih Türker, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ile Balalı konukların katılım sağladığı proje açılış toplantısı, proje uygulama alanı olan Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi atölyesinde düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve 2018 yılının Eylül ayında başlayan proje, yaklaşık 7 aylık bir süre zarfında kooperatif kurulumunu, makine ekipman alımını gerçekleştirerek üretime geçmeyi başardı. Bala'nın ve Ankara'nın yerel ürünlerine marka değeri kazandırarak ticarileşmesini sağlayacak proje, bu alandaki mevcut sorunlara da inovatif çözüm önerileri sunuyor.

Minimum Karbon Maksimum Fayda

Proje kapsamında Bala ilçesi Afşar kasabasının kadınları tarafından kurulan Afşar Bala'm Kadın Kooperatifi'nde, sıfır atık ve minimum karbon ayak iziyle üretim prensipleri esas alınıyor. Ürünlerini tescil ettirdikleri “Afşar Bala'm” markasıyla satmaya başlayan kooperatif ortağı kadınlar güneş enerjisi ile elektrik üretiyor, kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanıyor, araba yerine bisiklete biniyorlar. Proje ile yöresel ürünleri yenilenebilir enerji ile üreten kooperatif ortağı kadınlar, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 6. Karbon Zirvesinde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünün de sahibi oldu.