Balıkesir Dursunbey Hamzacık Göletinde çalışmalar devam ediyor

Balıkesir Dursunbey Hamzacık Göletinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Çalışmaları devam eden Balıkesir Dursunbey Hamzacık Göletinin tamamlanması sonucu barajda depolanacak su ile 1110 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını” söyledi. Göletin yüzde 40'ının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akca; göletin gövde dolgu imalatlarına hazır hale geldiğini ve ulaşım yollarının tamamlandığını, dolusavak ve dipsavak ünitelerinde tamamlayıcı çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, temelden yüksekliği 25,70 metre ve su depolama kapasitesi 683 bin metreküp olan Balıkesir Dursunbey Hamzacık Göletinin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 914 bin lira katkı sağlaması hedeflendiğini bildirdi.