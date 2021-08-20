Balıkesir İvrindi Çukurlar Barajı sayesinde 3 bin 580 dekar tarım arazisi sulanabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Balıkesir'de çalışmaları devam eden İvrindi Çukurlar Barajının tamamlanması ile 3 bin 580 dekar tarım arazisinin sulanabileceğini ifade etti.

Balıkesir İvrindi Çukurlar Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Balıkesir İvrindi Çukurlar Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su sayesinde 3 bin 580 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Baraj gövde kazılarının yapılarak batardo dolgusunun tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Barajda gövde dolgu ve dolusavak betonarme imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33.80 metre ve su depolama kapasitesi 2,05 milyon metreküp olan Balıkesir İvrindi Çukurlar Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 684 bin 422 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.