Balıkesir Susurluk Dereköy Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Balıkesir Susurluk Dereköy Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Balıkesir Susurluk Dereköy Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

"Baraj ulaşım yoluna ait imalatların tamamlandığını" ifade eden Genel Müdür Yıldız, "Gövde temel kazıları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 36,50 metre ve su depolama kapasitesi 1,44 milyon metreküpü olan Balıkesir Susurluk Dereköy Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 243 bin 995 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.