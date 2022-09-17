Balıkesir'de hücre evine düzenlenen operasyonda EYP'ler yakalandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yapılan hain terör saldırısının failleri olan MLKP üyesi teröristlerin İzmir'de yakalanmasının ardından Balıkesir'de bir hücre evine gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri ele geçirildi. Hücre evinde yapılan incelemenin ardından Bursa'daki bombalı saldırıda kullanılan EYP'lerin de burada hazırlandığı değerlendiriliyor.

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve bunlara kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştı. İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı malzemeler yakalandı. Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP'lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.