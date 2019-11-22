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Balina ekmeğinden renklisine ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu

Başkent’te düzenlenen 3.

Başkent'te düzenlenen 3. Ekmek Festivali'nde ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu.


Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ‘Uluslararası 3. Ekmek Festivali'ne İtalya, Venezuela, Almanya, Tayland, Kore, Moldova, Azerbaycan, Fas Krallığı, Hindistan, Pakistan gibi birçok ülke katıldı. Renkli ekmeklerin vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Hakan Doğan, “Pancarlı bir ekmek yapmıştık daha önce renkli olsun diye. Daha sonrasında zerdeçallı bir ekmeğimiz vardı. Böyle birkaç tane daha ekmeğimiz olunca renkli, bazı futbol takımlarının forma renklerine benzettiler. Biz de daha sonrasında yedi renkli bir ekmek ürettik. Renkli ekmeklere vatandaşlar daha ilgi gösteriyor” dedi.



“3 kilodan başlayıp 108 kiloya kadar ürettik”


Balina ekmeğini Türkiye'de ilk defa kendilerinin yaptığını söyleyen Soner Cürezade ise, “Ekmek siyah buğday, tam buğday ve çavdar unundan yapılıyor. 6 gün bir fermantasyon dönemi, 8 saat pişmesi süresi var. Dünyanın en büyük ekmeğidir. 3 kilodan başlayıp 108 kiloya kadar ürettik. Şuanki ekmek 50 kilo olup, kilosu 6 TL'dir. Yapımı zor bir ekmek olup, ben üretiyorum. Türkiye'de ilk defa ben buldum. Vatandaşların ilgisi çok yoğun, bu durum da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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