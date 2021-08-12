Balkan gençliği İstanbul'da buluşuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tarafından bu yıl 4'üncüsü organize edilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı İstanbul'da düzenlenecek Balkan Gençlik Zirvesi ile gerçekleştirilecek. Zirvede 8 Balkan ülkesinden 700'e yakın katılımcı yer alacak.

YTB tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Balkan Gençlik Okulu kapsamında şubat ayından bu yana toplam 8 ülkede yürütülen 13 farklı projeye 700 öğrenci katılırken Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan lisans, lisans üstü ve lise seviyesindeki öğrencilere, Balkan Gençlik Okulu kapsamında seminer, konferans, çalıştay, kitap ve film kulübü gibi etkinlikler düzenlendi.

Edebiyattan sanata, tarihten politikaya kadar geniş bir yelpazede Balkanlı öğrencilere yeni ufuklar açan Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış ve değerlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Balkan Gençlik Okulu katılımcılarının bulunacağı zirve, 14 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek. Proje ile Balkan coğrafyasında bulunan genç nesillerin akademik olarak çok yönlü gelişimi hedefleniyor.