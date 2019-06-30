Balkan Gençlik Okulu Kapanış Programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteği ile 8 farklı Balkan ülkesinde gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu'nun Değerlendirme ve Kapanış Programı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt, TBMM milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Balkan Gençlik Okulu programı katılımcıları ile çok sayıda davetli katıldı.

"Balkanlar sadece yakın tarihin değil çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olmuştur"

Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu tür faaliyetlerin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, bölgenin bir bütün olarak sadece yakın tarihin değil çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olduğunu vurguladı. Bölgede ne zaman bir takım sıkıntı ve çatışma çıktıysa bütün dünyada sıkıntı ve çatışmanın ortaya çıktığını kaydeden TBMM Başkanı Şentop, Balkanlar'da barışı hakim kılmanın yolunun özellikle genç kuşakların birbirini anlayarak barış içerisinde yaşayabilmesi, birbirine saygı duyarak yaşayabilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bunu sağlayabilmek için irtibatı, görüşmeyi, tanışmayı, konuşmayı sağlamak, buna öncülük etmek gerektiğini söyledi. Kendisinin de Balkanların bir çocuğu olduğunu anlatan Şentop, "Kuzey Makedonya, Gevgeli'den 1926'da Türkiye'ye, Trakya'ya muhaceret eden bir ailenin çocuğuyum. Bir bakıma ben de sizler gibi bir Balkan, Rumeli evladıyım" diye konuştu.

YTB Başkanı Eren: "Ortak bir gelecek kurmak için ortak sorunlara ortak çözümler üretmek gerekiyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise Balkan Gençlik Okulu projesinin YTB'nin vizyon projelerinden biri olduğunu kaydederek, projenin ilk kez 2016'da uygulandığını hatırlattı. Projenin 8 Balkan ülkesinde gerçekleştiğini söyleyen Eren, Türkiye'nin başta Balkanlar olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma yardımları yaptığını belirterek, "2015 OECD rakamlarına göre Türkiye, Balkan coğrafyasına 150 milyon dolara yakın kalkınma yardımı yapmış durumda. Türkiye bu yardımları artırarak devam ettirecek" şeklinde konuştu.

Ortak bir gelecek kurmak için ortak sorunlara ortak çözümler üretmek gerektiğini ifade eden Eren, Balkan ülkelerindeki gençler arasında zihni sürekliliği, anlam dünyasının paralelliğini sağlamanın önemine dikkati çekti ve Balkan Gençlik Okulu projesi ile hedefin, Balkanlar'daki gençlerin birbirlerini daha iyi tanımaları olduğunu aktardı.

Projenin Türkiye ile Balkanların ilişkisinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizen Eren, "Biz bu programı yaparken hiçbir etnik, mezhebi, dini ayrımı gözetmedik. Elimizin ulaştığı tüm genç kardeşlerimize bu desteği götürmeye çalıştık. Birçok aktiviteyi ihtiva eden bu etkinliği inşallah önümüzdeki yıllarda daha verimli bir şekilde gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Üsküp Büyükelçisi Erkal: "YTB dünyanın dört bir yanında yüzlerce gencin önünde yeni ufuklar açılmasını sağlıyor"

Üsküp Büyükelçi Tülin Erkal Kara da, YTB'nin dünyanın dört bir yanında yüzlerce gencin önünde yeni ufuklar açılmasını sağladığını ve onların ülkelerinde faydalı birer birey olarak toplumla bütünleşmelerini mümkün kılan çok değerli çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Bu çalışmaların en başında lisans ve lisansüstü mezunlarının Türkiye'den elde ettikleri kazanımları sayesinde ülkelerinin ilerleme ve refahına katkı sağladıkları Türkiye Bursları'nın olduğunu söyleyen Kara, "Kuzey Makedonya'ya özen ve hassasiyetle yaklaşan YTB, ileriki dönemlerde başarılı projeleri hayata geçirerek dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya'nın eğitim seviyesine katkıda bulunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili de YTB tarafından desteklenen Balkan Gençlik Okulu projesinin değerlendirme ve kapanış programının Kuzey Makedonya'da düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirterek, proje ile Balkanlar'da yaşayan farklı milletlerin birbirini daha iyi anlama ve tanıma fırsatı olacağını anımsattı. Ayrıca İsmaili, "Balkan Gençlik Okulu projesinin bu bölgede farklı milletlerin bir arada yaşama kültürünü pekiştireceği, barış, istikrar ve huzurun muhafaza edileceği inancını taşımaktayım" ifadesini aktardı.