Balkan ülkelerindeki gençlere; kültür, sanat ve tarih alanlarında destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkanlar'da bulunan soydaş ve akraba topluluk mensubu gençlerin; kültür, sanat ve tarih birikimlerine katkı sağlamak amacıyla “Balkan Tarih ve Kültür Akademisi” programı düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkanlar'da bulunan soydaş ve akraba topluluk mensubu gençlerin; kültür, sanat ve tarih birimlerine katkı sunmak için “Balkan Tarih ve Kültür Akademisi” programı düzenliyor. Program, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde 27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkçe gerçekleştirilecek. 30 katılımcının yararlanabileceği programın konaklama ve ulaşım giderleri YTB tarafından karşılanacak. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Adaylar, YTB tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından seçilerek programa davet edilecek. Katılımcılara tarih, kültür ve sanat alanlarında 18 başlıkta çeşitli dersler verilecek.

Programdan; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Yunanistan vatandaşı olan ve bu ülkelerde ikamet eden 18-35 yaş arası adaylar yararlanabilecek. Programa başvuru yapacak adayların Türkçe bildiklerine dair bir belgeyi ise YTB'ye sunmaları gerekiyor. Katılımcılar daha önceden tarih ve kültür alanında çalışmalar yapmış adaylar arasından seçilecek.

Son başvuru tarihi: 13 Haziran 2022

Programa son başvuru tarihi 13 Haziran 2022 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar www.ytb.gov.tr/guncel/balkan-tarih-ve-kultur-akademisi sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak tarihakademisi@ytb.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor.