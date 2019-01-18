Balkanlar'ın en büyük camisi Tiran'da hızla yükseliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşasına başlanan Balkanlar'ın en büyük camisi Namazgah Camii'nin inşaatı devam ediyor.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2015 yılında atılan ve başkent Tiran semalarında hızla yükselen Namazgah Camii'nin inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı. Bölge Müslümanlarının adeta 100 yıllık rüyası olan caminin yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor. Osmanlı zamanında Tiran'da bayram namazı kılınan, bütün Müslümanların bir araya gelerek bayramlaştığı ve geçmişin şahidi olan namazgah taşının bulunduğu Namazgah mevkiinde inşa edilen cami, bugünün inşaat teknolojisi ile Balkanlar'da hakim olan klasik Osmanlı mimarisi üslubunu buluşturan bir yapı olarak tasarlandı. Başkent Tiran'da halk arasında Namazgah olanak bilinen bölgede 10 dönüm arazi üzerine inşa edilen cami, 5 bin kişi kapasitesine sahip. Camide dış alanlarıyla birlikte 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Külliye olarak inşa edilen cami, şehrin merkezinde yükselen dört minaresiyle şimdiden başkent Tiran'ın sembollerinden biri haline geldi. Aynı zamanda kütüphane, kültür merkezi, otopark, Kur'an kursu, sergi salonu, yemekhane ve konferans salonunun da yer alacağı caminin yanına "Birlikte Yaşam Müzesi" adını taşıyacak bir müze de inşa edilecek.