Bandırma'da XI. Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle 29-30 Nisan tarihlerinde Bandırma'da Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu düzenlenecek.

2009 yılından beri her yıl deniz ticareti tarihi alanında yapılan çalışmaların paylaşıldığı sempozyum serisinin bu yılki ana teması “Güney Marmara Limanları ve Adalar” olacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı sempozyumda, önemli bir aktarım limanı olma özelliğini tarih boyunca koruyan Bandırma Limanı başta olmak üzere Güney Marmara limanları ve bölgedeki deniz ticareti güzergâhları ele alınacak. İstanbul, Trakya ve Balkan limanlarını ve çevresindeki adaların deniz ticareti tarihindeki yerini tartışmak üzere tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan 60'a yakın bilim adamını bir araya getirecek olan sempozyumda alanda gerçekleştirilen son çalışmalar disiplinlerarası bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Prof. Dr. İdris Bostan'ın başkanlığında Prof. Dr. Rhoads Murphey, Prof. Dr. Chakip Benafri ve Prof. Dr. Ali Efdal Özkul'un yer aldığı açılış oturumuyla başlayacak olan sempozyum, tüm ilgililerin katılımına açık olacak.