Bangladeş Büyükelçisi Mannan, Nazım Hikmet hayranı

Kitap tutkunu Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, her fırsatta Türk tarihine ilişkin kitaplar okuyor, Nazım Hikmet'in ise büyük bir hayranı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan. özel hayatını, hobilerini ve Türkiye'ye dair izlenimlerini İHA'ya anlattı.

Çalışma ofisi dışında yürümekten keyif aldığını anlatan Mannan, diplomat olarak seyahat etmeyi, bir ülke hakkında bilgi edinmeyi, yeni insanlarla kaynaşmayı, yeni meydan okumaları sevdiğini belirtti.

Kişisel olarak hafta sonlarında kitap okumayı sevdiğini söyleyen Mannan, “Kriket veya futbol izlemeyi severim. Özellikle tarihe dayalı film izlemeyi seviyorum ama düzenli değil. Dinler de günlük hayatımda beni cezbeder. Bu yaşta ahireti düşünüyorsun. Daha fazla Müslüman olmak da hedeflerimden biri” diye konuştu.

"Özellikle Nazım Hikmet'i çok seviyorum"

Büyükelçi Mannan, Türkiye ile daha önceden bağlantısının olduğunu bildirerek, “Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, edebiyat kitaplarını seviyorum ve bu kitapların bazılarında Türkiye'yi buldum. Osmanlı Türkiye'sinden, moderne Türkiye'ye kadar birçok şey okudum. Bu yüzden gerçekten ülkeniz hakkında biraz bilgi sahibi oldum fakat uzun bir tarih” açıklamasında bulundu.

Bazı kitaplarla Türkiye hakkında bilgi edindiğini ve Amerika'da da Türkiye'den arkadaşları olduğunu söyleyen Mannan, “Hemen hemen her yerde Türk Büyükelçiliği var. Ayrıca, Türk şairleri ve yazarları okumaya başladım. Özellikle Nazım Hikmet'i çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

"Helva, büryan gibi yemekler bizde de var"

“Bu arada Türkiye'nin çok iyi bir mutfağı olduğunu unutmamalıyım” diyen Mannan, “Dünya çapında birçok restoranınız var ve bunları seviyorum. Baklava, kebabı seviyorum. sonra birçok çeşit pilavınız var. Birçok çeşit çorbanız var ve çok sirke kullanıyorsun. Bangladeş ile yemek kültürü benzerlikler var fakat tamamen aynı değil. Bangladeş'te sirke çeşitlerimiz yok. Biz daha çok baharat kullanıyoruz. Yemek çeşidi olarak helva, büryan gibi yemekler bizde de var fakat baklavamız yok. Onun yerine ‘rasgulla' var” şeklinde konuştu.

"Türk üniversitelerinde genç ve zeki öğrencilerle karşılaştım"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına gittiğini de ekleyen Büyükelçi Mannan, şunları söyledi:

“Çok güzel ve modern bir köprü yapılmış. Ben çok beğendim. Böyle şeyler Türkiye'de çok gelişti. Çok geniş yollar var ve bu beni şaşırttı. Türkiye'de pandemiden önce 5 tane yeni açılan üniversite gezmiştim. Genç ve zeki bir jenerasyonla karşılaştım ve bunu çok takdir ettim.”