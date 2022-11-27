Bangladeş Komutanı Albay Islam, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gedik'i ziyaret etti

Bangladeş Gemi Komutanı Albay MD Amirul Islam, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’i makamında ziyaret etti.
Bangladeş Gemi Komutanı Albay MD Amirul Islam, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik'i makamında ziyaret etti.
Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait BNS SANGRAM korveti, United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) görevi çerçevesinde, Mersin'e liman ziyaretinde bulundu. Ziyaret çerçevesinde gemi Komutanı Albay MD Amirul Islam, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik'i makamında ziyaret etti.