Bankacılık sektörü, ATO'da reel sektörün nabzını tuttu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantıya TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar ve ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, Nihat Uysallı, Halil İlik ve Ali Yıldız ile meclis üyeleri fiilen katılırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin gelişmiş ülkelere nazaran başarı kaydetmesinde kamu bankalarının desteğinin önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, “Bu zorlu süreçte kamu bankaları düşük faizli kredi paketleriyle başta konut ve otomobil olmak üzere tüketimi canlandıracak desteklemeler yaptılar” dedi.

Yeni normalleşme sürecinde de reel sektörün desteğe ihtiyacının devam ettiğinin altını çizen Aktay, “Yeni normalleşme sürecinde ticaretin dinamikleri değişti. Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve ticari aktiviteleri sürdürmek için yeni desteklere ihtiyaç var. Üyelerimizin bu doğrultuda talepleri mevcut” dedi.

“Ciro kaybı yaşayan sektörlere destek”

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal de korona virüsle mücadele sürecinde reel sektörün durumuna ilişkin bilgi verdiği konuşmasında, bazı sektörlerin 2019 yılına nazaran yüzde 50 ile 80 arasında ciro kaybı yaşadığını, kurlardaki değişkenliğin de bu tabloyu olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Ciro kaybı yaşayan sektörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var” dedi.

“Reel sektörün yanındayız”-

TBB Başkanı Aydın da konuşmasında, ekonominin ayakta kalması için bankacılık sektörü olarak reel sektörün yanında olduklarını belirterek, “Bankacılık sektörü olarak reel sektöre bu zorlu süreçte elimizden geldiğince dostane davranarak çözüm odaklı hareket etmeye gayret gösterdik. Sürecin başında ilk yardıma ihtiyacı olan tüm sektörlerimize gerekli kolaylıkları sağlayarak, talep ettikleri kampanyaları makul ölçülerde uygulamaya çalıştık. Şimdi, yeni ihtiyaçlara göre hareket etmemiz gerekiyor. ATO üyelerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda hangi sektörlerin pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu belirleyerek, eylem planımızı oluşturacağız” diye konuştu.

“Elimizden geleni yapmaya hazırız”-

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde ATO Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve üyelerle üç kez bir araya geldiklerini hatırlattı. Arslan, “Bugün Türkiye Bankalar Birliği Başkanımız Hüseyin Aydın Bey liderliğinde buluşuyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yapabileceğimizi istişare edeceğiz. Bankacılık yönüyle elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ile ATO Meclis Üyeleri Ayşe Nilay Çelik ve Hacı Ali Yücel tek tek konuşma yaparak sektörlerin ihtiyaç ve taleplerini aktardı.