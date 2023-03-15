Bankadaki silahlı saldırıya şahit olan esnaf: “Markete gider gibi sakindi”

Ankara'da bankadaki silahlı saldırı olayına tanık olan esnaf Sinan Tanılkan, korku dolu o anları anlattı. Tanılkan, saldırganın markete gider gibi sakin olduğunu söyledi.

Olay, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.D. banka kartı talebinin reddedilmesi üzerine kısa bir süre sonra aracıyla bankaya tekrar gelerek silahlı saldırıda bulundu. U.D.'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu banka görevlisi Hüseyin Mert K.'nin başına saçma isabet etti. Yaralanan banka görevlisi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan banka görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan U.D. teslim olduğu polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.

“Markete gider gibi sakindi”

Saldırı anına tanık olan esnaflardan Sinan Tanılkan, “Dün silah sesi duydum. Pencereden dışarıya baktığımda birisinin pompalı tüfekle yolun karşısına geçtiğini gördüm. Gri bir aracı yolun kenarına çekti. Tüfeği aracın arka koltuğuna koydu, kendi de sürücü koltuğuna oturdu. Kaçmadı. Polisin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra polisler geldi, saldırganı gözaltına aldı. Banka kartı istemiş, alamayınca böyle yapmış. Vurulan kişi hafif yaralıymış. Saldırgan çok sakin ve rahattı. Markete gider gibiydi sanki. 3-4 el ateş sesi duydum” ifadelerini kullandı.