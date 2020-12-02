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Baraj gölüne düşen kızıl şahini jandarma kurtardı

Ankara’nın Kalecik ilçesinde baraj gölüne düşen yaralı haldeki kızıl şahini jandarma ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde baraj gölüne düşen yaralı haldeki kızıl şahini jandarma ekipleri kurtardı.


Jandarma ekipleri, nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan kızıl şahinin Kalecik ilçesindeki Koyunbaba Barajı'na düşmüş halde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları ile kızıl şahin baraj gölü içinden teknik ekipmanlar vasıtası ile çıkarıldı. Kurtarılan rehabilite edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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