Baran: “Ankara ihracatta pandeminin izlerini sildi, atağa geçti”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın 2022 yılında 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve kendi rekorunu kırdığını, pandeminin izlerini silerek atağa geçtiğini söyledi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) il bazında ihracat verilerini baz alarak Başkent ihracatındaki gelişimini değerlendirdi. Ankara'nın il bazında ihracat rakamlarına göre 11 milyar 584 milyon dolar ile tarihinin en yüksek rakamına imza attığını ve yeniden beşinci sıraya yerleştiğini kaydeden Baran, pandeminin devam etmesine, Rusya-Ukrayna savaşına ve küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen Ankaralı ihracatçıların rekor kırarak büyük başarıya imza attığını dile getirdi. Baran, “2019 yılında 8 milyar 303 milyon dolarlık ihracat yaparak il bazında beşinci sırada yer alan Ankara, 2020 yılında 7 milyar 766 milyon dolarla altıncı sıraya gerilemişti. Bu rakamı geçen yıl 9 milyar 321 milyon dolara çıkartan Başkent ihracatçıları altıncı sırada yer almaktan kurtulamamıştı. Bu yıl gösterdikleri büyük başarıyla hem rakam olarak hem de sıralama olarak şehrimizi yukarıya taşıdılar” dedi.

Baran, Ankara'nın ihracatında sektör bazında 'Kimyevi Maddeler ve Mamulleri', 'Makine ve Aksamları', 'Otomotiv Endüstrisi', 'Madencilik Ürünleri', 'Elektrik ve Elektronik' ile 'Çelik'in ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Öte yandan Baran, Ankara'nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ABD'nin 1 milyar 99 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını, ABD'yi 809 milyon dolar ile Çin'in, 768 milyon dolar ile Almanya'nın takip ettiğini bildirdi. Ayrıca Baran, Almanya'nın ardından sırasıyla Bulgaristan, Irak, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'nın yer aldığını da ifade etti.

İhracata yüksek teknoloji ve katma değerli üretim katkısı

Başkentli ihracatçıların dünyanın 200'ü aşkın ülke ve bölgesine ihracat gerçekleştirerek başarı hikayeleri yazdığını kaydeden Baran, “Ankara'mız yüksek teknolojili ve katma değerli üretim potansiyeli ile ülkemiz sanayinin gelişimine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Son dönemde başkentte savunma sanayi başta olmak üzere ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttığına da vurgu yapan Baran, “İlk 500 firma içerisinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayisi firmasının 6'sı Ankara'da yer alıyor” diye konuştu. Baran, Başkent Ankara'nın kilogram başına ihracat fiyatıyla da 1,5 dolarlık Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi.

“Başkent tarihinin en yüksek ihracat rakamı”

Baran, 2022 yılında gerçekleştirilen toplam ihracatla başkent tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığının altını çizerek, "Bu başarıda payı olan, ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.