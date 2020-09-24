Baran, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan sektörler için yapılandırma istedi

ATO Başkanı Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında düzenlenen İç Anadolu Bölge toplantısına katıldı. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı ticari sektörlerin güncel durumu hakkında bilgi vererek beklentilerini paylaştı. Koronavirüs salgınının ticari hayata etkisini azaltmak amacıyla hükümetin reel sektöre verdiği destekleri hatırlatan ve bu desteklerin üretim ve istihdamı koruma konusunda önemli rol üstlendiğini kaydeden Baran, gelinen noktada bazı sektörlerde iş hacminin genişlememesi nedeniyle sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

"Ödemeler çakışacak"

Ertelenen SGK, KDV, Stopaj, Gelir ve Kurumlar Vergisi ödemelerinin Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapılacağını hatırlatan Baran, bu ödemelerin cari dönem vergileriyle çakışacağına dikkat çekti. Baran, “Hizmet sektörü altında faaliyet gösteren otel, restoran, seyahat acenteleri, öğrenci yurtları, hazır yemek ve kantin işletmeleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı gibi alt sektörlerle, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, kırtasiye, medya ve reklamcılık sektörleriyle özel eğitim kurumları ve ilaç ve tıbbi cihaz üretim sektörlerinde sıkıntılar devam ediyor. Bu nedenle, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen yükümlülükler için yeniden yapılandırma ve 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkânı sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"KDV iadeleri reel sektöre destek olur"

Baran, işletmelerin kamudan alacağı olan birikmiş KDV iadelerinin belirli bir takvim dâhilinde ödenmesini beklediklerini söyledi. Baran, “KDV iadelerinin ödenmesi, hâlihazırda nakit akışında sorun yaşayan işletmeler için önemli bir destek sağlayacaktır. Ayrıca hükümetimiz bu yükümlülüğü yerine getirerek reel sektöre yönelik destek açıklamak durumunda kalmayacaktır” diye konuştu.

"Tıbbi cihaz sektörü alacaklarını tahsil edemiyor"

Ankara'nın sanayi üretiminde önemli yer alan tıbbi cihaz sektörünün pandemi sürecinde önemli rol üstlendiğini kaydeden Baran, ATO'da 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi tarafından temsil edilen tıbbi cihaz üreticilerinin, satışını yaptıkları ürünlerin parasını vadesinde tahsil edememesi nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14 aya, üniversite hastanelerinde 36 aya yaklaştığına dikkat çeken Baran, “Tahsilatın geç olması üreticinin üretim iştahını azaltıyor. Azalan üretim, sağlık sektörünün mal tedarikinde sıkıntı yaşanmasına yol açıyor” dedi. Baran, sektörün tahsilat sorunun çözüme kavuşturulmasının üretim ve istihdamın devamı açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Ticari kararlarda sektörlerin görüşleri alınsın”

Hükümetin pandeminin yayılmasını önlemeye yönelik aldığı tedbirlerin faydasına dikkat çeken Baran, bazı uygulamaların ticari kesime geçiş süreci tanınmadan yürürlüğe konmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını anlattı. Baran, pandemi konusunda ticari kararlarda sektörlerinin görüşünün alınmasının ticari mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacağını söyledi.

"Temiz sicile vergi indirimi"

Baran, yıllar boyunca vergisini düzenli ödeyen mükellefin öneminin bu süreçte daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Sicili temiz olan mükelleflere pandemi sürecinde yüzde 10 civarında bir vergi indirimi imkânı sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu durum düzenli ödeme yapan üyelerimizin motivasyonunu yükseltecektir” diye konuştu.

TOBB'un İç Anadolu Bölge toplantısında, oda ve borsa başkanları istişarede bulunurken, firmaların ihtiyaç duyduğu idari ve mali destek adımları ele alındı.