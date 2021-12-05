Barınakta kış hazırlıkları tamam

Konulan paletler ve bakımı yapılan ısıtma sistemleriyle sahipsiz hayvanlar kışı daha korunaklı bir ortamda geçirecek.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk hava koşullarının hakim olacağı kış ayı öncesi barınakta yaşam ortamını iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Sokak hayvanlarının soğukla temasını kesmek için temin edilen 40 palet koğuşlara yerleştirildi. Bunun yanı sıra yavru sahiplendirme ve ameliyathane koğuşlarının ısıtma sistemine de gerekli bakım ve onarım yapıldı. Kış koşullarına yönelik sokak hayvanlarına özel sağlık bakımı ve beslenme takviyesi de uygulanan merkezde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Sahipsiz Sokak Hayvanların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kar yağışıyla birlikte besleme noktalarına mama dağıtımı için de ön çalışmalarını tamamladı.