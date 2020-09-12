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Barış Çakan'ın öldürüldüğü sırada yanında bulunan arkadaşı, maktülün kardeşi tarafından tüfekle yaralandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs günü, ezan okunduğu sırada arkadaşlarını yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından öldürülen, Barış Çakan’ın kardeşi, F.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs günü, ezan okunduğu sırada arkadaşlarını yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından öldürülen, Barış Çakan'ın kardeşi, F. Çakan olay günü kardeşinin yanında bulunan arkadaşı B.A.'yı pompalı tüfekle yaraladı.


Olay akşam saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Sancak parkında meydana geldi. Keskin Caddesi üzerinde yürüyen B.A,'ya Barış Çakan'ın kardeşi F. Çakan, tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan B.A, yaralanırken, pompalı tüfekle ateş eden F. Çakan olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. F. Çakan ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Ankara Emniyeti'nden açıklama


Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

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