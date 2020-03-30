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Barış Pınarı bölgesinde 2 adet EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin tuzakladığı 2 adet el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı 2 adet el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış 2 adet EYP'nin METİ Timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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