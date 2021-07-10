İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.