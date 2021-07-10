Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verdi.