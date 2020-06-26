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Barış Pınarı bölgesinde 6 havan imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

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