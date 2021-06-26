Barış Pınarı Harekat bölgesinde yarım kalan köprüyü Mehmetçik tamamladı

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Dimim Meskûn Mahalli doğusu Dehliz deresi üzerinde sivil halk tarafından kullanılan ve yapımına yerel yönetim tarafından 2019 öncesi başlatılıp yarım kalan bir köprünün tamamlanmasının bölge halkı tarafından talep edildiği belirtilerek, "Söz konusu köprünün yapımı birliklerimizin imkânları ile onarımı tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunulmuştur" denildi.