Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.