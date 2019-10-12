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Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.


Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit düştü. Şehidin babası Fevzi Topçu ile annesi Müslüme Topçu ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin babaannesi Ayşe ve dedesi Ahmet Topçu da tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Sözleşmeli er olarak görev yapan şehit Ahmet Topçu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamıt Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşi Mertcan Topçu da ağabeyinin komando beresi ile katıldı.

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