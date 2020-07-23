Barthold'un başyapıtı Türk Tarih Kurumu yayınları arasında okurla buluştu

V. Barthold'un en bilinen eserlerinden “Moğol İstilâsı Devrinde Türkistan” isimli kitabı okurla buluşturdu.

Seniha Sami Moralı tarafından Türkçe'ye çevrilen eseri Doç. Dr. Gülnar Kara yayına hazırladı. Barthold'un döneme dair el yazması kaynakları tespit ederek karşılaştırmalı analizle kaleme aldığı eser, Orta Asya tarihinde yeni bir dönem başlatan Moğol istilası altındaki Türkistan'ın durumunu kapsamlı olarak ele alıyor. Maveraünnehir coğrafyasına ve Moğol istilası öncesinde Türkistan'da kurulan devletlere geniş yer ayrılan eserde, Cengiz Han idaresi başta olmak üzere bozkır devlet sistemi, Moğol askeri teşkilatlanması ve göçebe toplum yapısı hakkında önemli bilgiler sunuluyor.

İlk baskısı 1900 yılında yapılan eser, günümüzde de Türkistan tarihi araştırmacılarının başucu kitabı olma özelliğini koruyor.