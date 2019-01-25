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Barun'un ataması yapıldı

Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Barun’un resmi ataması yapıldı.

Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Barun'un resmi ataması yapıldı.


Yerel Seçimler için Kızılcahamam Belediye Başkanlığına Aday Adayı olmak için istifa eden Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar dan boşalan ilçe başkanlığı görevine getirilen Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Barun İlçe Başkanlığına getirildi. Bugün AK Parti Ankara İl Başkanlığında yapılan bir tören ile Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın tensipleriyle AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığına Ahmet Barun'un atamasını yaparak mazbatasını teslim etti.

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