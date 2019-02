“Başarılı Gelecek İçin Doğru Okul Seçimi” seminerine Diyarbakırlılardan yoğun ilgi

Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın ve Eğitim Uzmanı Yazar Sait Gürsoy'un verdiği “Başarılı Gelecek İçin Doğru Okul Seçimi” semineri, Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.

Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın ve Eğitim Uzmanı Yazar Sait Gürsoy Diyarbakır'da “Başarılı Gelecek İçin Doğru Okul Seçimi” semineri verdi.

Seminer, Nesibe Aydın'ın konuşmasıyla başladı. 2019 Eylül'den itibaren, Diyarbakır'ın en donanımlı kampüsünde eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Okullarında, anaokulundan lise son sınıfa kadar verilecek kaliteli eğitimle Diyarbakır'da fark oluşturacaklarını söyleyen Aydın, deneyimli kadrosu, sistemli, disiplinli ve başarı odaklı eğitim modeli ile sadece akademik anlamda değil, sanat ve sporda da başarılı bireyler yetiştireceklerini ifade etti. Aydın, şunları kaydetti:

“Okullarımız her yıl, Türkiye geneli yapılan liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında toplu ve yüksek başarılar elde ediyor. Bununla da kalmayıp başarılarını, sanat ve sporun çeşitli dallarında kazandıkları ödül ve derecelerle taçlandırıyorlar. Ayrıca, IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) öğrencilerimiz de her yıl, yurt dışındaki en prestijli üniversitelerden burslu kabuller alarak bizleri gururlandırıyorlar. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak 35 yıllık yayın, 20 yıllık dershane, 11 yıllık okul tecrübemizle mimarı olduğumuz ve tüm eğitim kurumlarının örnek aldığı okul+dershane eğitim modelini uyguluyoruz. Öğrencilerimiz bu başarıları,dershane/özel öğretim kursu gibi yerlere gitmeden sadece okulumuzda aldıkları eğitimle gerçekleştiriyorlar. Diyarbakır'ın en modern ve en donanımlı kampüsü olan Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları'ndaki hedefimiz de, mevcut okullarımızda olduğu gibi, her alanda toplu ve yüksek başarıyı yakalamaktır. Başarıya giden yolda öğretmenin çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, tüm okullarımızda olduğu gibi Diyarbakır Okullarında da öğretmen seçimleri konusunda çok titiz bir çalışma yürütüyor; alanında çok iyi olan güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturuyoruz.Nesibe Aydın Okulları olarak, geleceğin aydın nesillerini yetiştirirken sadece tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek için eğitim veriyoruz.Eğitim, bireyin hayatındaki en önemli yolculuktur ve bu yolculukta biz eğitimciler kadar siz ailelerinde sorumlulukları var. Eğitimin kitap okumak ile başladığını, okuduğunu anlayan ve yorumlayan öğrencinin hem derslerinde hem de sosyal alanlarda başarılı olacağını unutmamalısınız”.

Aydın, velilerin okul ile sürekli iş birliği içinde olmalarının öneminin altını çizdi.

Aydın, konuşmasının sonunda, Ankara Okullarında uzun yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan lise bölümündeki IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) ile anaokulu ve ilkokul bölümlerindeki IBPYP'nin (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) gerekli başvuru ve onaylarının ardından, Diyarbakır Okullarında da çok kısa bir süre içinde uygulanacağının müjdesini verdi.

Seminerin ikinci bölümü, Sait Gürsoy'un meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri velilere aktarmasıyla devam etti. Gürsoy, “Okul tercihi, bireyin geleceği için verilecek en önemli karardır. Seçim yaparken okulun sadece akademik başarısını ya da sadece sosyal başarısını değil, bu ikisini bir bütün olarak sorgulamalısınız. Çocukların gelişiminde en büyük görev, anne ve babanındır. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarınızla iletişimi kaybetmemeli ve çağın gerisinde kalmamalısınız. Çocuklarınıza küçük yaştan itibaren vereceğiniz sorumluluklar, onların kendi kararlarını kendilerinin verebildiği bireyler olarak yetişmesini sağlar. Sorumluluk almayı bilen, akademik ve sosyal başarısı yüksek bireyler her alanda olduğu gibi iş hayatında da başarılı olur” ifadelerini kullandı. Gürsoy, başarıya giden yolda veli ve öğrencilere tavsiyelerini aktardı.

Seminer sonunda ki panelde, Aydın ve Gürsoy, katılımcıların sorularını yanıtladı.