Başarılı kondisyonerden sporculara tavsiyeler

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın Kondisyon Antrenörü Mahir Emre Can sporcu sağlığı ile alakalı önerilerde bulundu.

Voleybolda Efeler Ligi'nde ilk yarının sona ermesi ile birlikte voleybolun paydaşları dinlenme periyoduna girdi. Aktif sporcuların dinlenmesi, normal insanlarınkine çok benzemiyor. Sporcu kendilerine verilen programlar dahilinde çalışarak dinleniyor. Halkbank'ta bu dinlenme programlarını yapan, denetleyen profesyonel bir ekip var. Halkbank'ın bu konudaki felsefesini, izlediği yolu ve önerileri anlatan Halkbank Kondisyon Antrenörü Mahir Emre Can, “Biz bu yola sağlıklı sporcuları antrene etmek sloganı ile çıktık” ifadelerini kullandı.

“Sezon içinde bizi hedefe götürecek yoğun bir test aşaması geçirdik”

Bu yıl Halkbank'ta kondisyon, kuvvetlendirme, kilo yapısı olarak izledikleri yolu anlatan Halkbank Kondisyon Antrenörü Mahir Emre Can, “Bu yıl genel bir periyotlama hazırlamadan önce çok ciddi ön çalışma yaptık. Söz konusu çalışma yaklaşık dört ay sürdü; sezon henüz başlamadan sistemimizi oluşturduk. Bu çalışmalar öncelikli olarak sporcu sağlığının korunması ve sağlıklı sporcuya performans uygulanması kriterlerine hizmet edecek nitelikteydi. Öncelikle, sezon içinde bizi hedefe götürecek yoğun bir test aşaması geçirdik. Bu testler antrenman içerisinde uygulanan monitörizasyon öcelikli VERT ile nabız ölçer kullanarak yapılan ve hazırlık dönemi boyunca takip edilen testler, ‘y balans', ‘fms', bioenpedans, sıçrama, izotonik kuvvet testleri, maksimal kuvvet, aerob ve anaerob testlerdir.

Sonuçlara göre sporcuların her birine kendine özel antrenman programları, beslenme öneri ve programları, antrenman öncesi prevantion ve antrenman sonrası recovery programları oluşturduk. Kuvvet antrenmanları branşa hizmet etmek zorundadır, yani saha antrenmanları ile koordine edilmelidir. Bu durum öncelik arz etmekte, ciddi önem taşımaktadır. Voleybol sporu relatif kuvvetin son derece önemli olduğu branşlardan. Örneklemek gerekirse; 80 kg bir sporcu 100 kg squat yapıyor, diğer bir sporcu 90 kg ama o da 100 kg squat yapıyor. Buradaki 80 kg olup daha fazla güç üreten sporcu relatif kuvveti yüksek sporcu oluyor ve daha fazla güç üretebiliyor. Bu bilgiye dayanarak sporcuların beslenme alışkanlıkları ile ilgili olarak düzenlemeler yaptık. Daha hafif ama daha kuvvetli sporcular bizim için ideal olanlardır ki, biz bu doğrultuda amacımıza ulaşmış olduk” diye konuştu.

“Biz bu yola sağlıklı sporcuları antrene etmek sloganı ile çıktık”

İlk yarı itibari ile maç içi sakatlıklar dışında, adale sakatlığı yaşamayan Halkbank'ın Kondisyon Antrenörü Mahir Emre Can, “Belirttiğim gibi biz bu yola sağlıklı sporcuları antrene etmek sloganı ile çıktık. Sakatlanmış bir sporcu ne kadar güçlü yada ne kadar teknik olursa olsun saha içinde yer alamadıktan sonra gerek sporcu için gerekse takım için bir şey ifade etmez. Bu nedenle, ilk olarak sporcu sağlıklı olmalıdır, sonrası tamamen periyotlama ile ilgili tecrübe ve bilgi birikiminize kalıyor” şeklinde konuştu.

“İyi toparlanan kas daha efektif kullanılabilir”

Uzun süreli dinlenmelerin yoğun sezona girecek olan sporcular için risk teşkil ettiğini vurgulayan Can, şöyle devam etti:

“Sporculara tavsiyem, beslenme düzenlerini çok fazla bozmamaları yönünde olacaktır, çünkü beslenme olmadan toparlanma olmaz, iyi toparlanan kas daha efektif kullanılabilir. Yani daha fazla güç daha fazla depo demektir. Ayrıca tüm sporcular için bu dönem dinlenme dönemi gibi gelse de aslında daha tempolu bir dönemin hazırlık evresidir. Uzun süreli dinlenmeler yoğun sezona girecek sporcular için risk teşkil eder. Gerekli adaptasyon yapılmazsa sakatlık kaçınılmazdır. Bir araba motoru gibi düşünün 5. viteste yolculuk halindeyken vitesi 1'e alıyorsunuz!! işte o anda motora ne olursa siz de bu durumla karşı karşıya gelirsiniz. Ara dönemin dinlenmeye geçişi de, dinlenmeden performansa geçişi de adaptasyon ile olmalıdır. Sporcular bol bol su tüketmeli, karbonhidrat alımına dikkat etmeli, en azından prevantion egzersizlerini yapmalı ve kafalarını boşaltmalıdır. Az önce de ifade ettiğim gibi bunların hepsini adapte ederek yapmalı ve profesyonellikten şaşmamalıdır.”

“Kaliteli antrenman, kaliteli beslenme, kaliteli uyku”

Sakatlık, gelişme ve beslenme ilişkisi konularına değinen Mahir Emre Can, “Döngü şu şekilde gerçekleşiyor; kaliteli antrenman, kaliteli beslenme, kaliteli uyku, bu düzeni aralıksız tekrarlayıp iyi bir peryotlama yapabilirseniz sonuçlar tatmin edici olacaktır. Peki başarıyı etkileyen başka faktörler yok mu? Var ama öncelik her zaman en basit olanındır. Sonrasında çeşitlendirilmelidir. Bu döngüyü ne kadar hayatınızın içinde tutabilirseniz profesyonellik kapıları size o kadar açılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Altyapılarımızda deneyimli teknik ekip ve kondisyonerlerle çalışmaktayız”

Genç oyuncuların hem gelişimleri hem sakatlık yaşamamaları adına önerilerde bulunan Halkbank Kondisyon Antrenörü Mahir Emre Can, “Genç sporcular için önerim şudur; hata yapma şansları varken gerek teknik gerekse kondisyon anlamında hata yapsınlar. Hata yaparak öğrenilen beceri ya da duygu unutulmaz. Biz Halkbank olarak profesyonel bir aileyiz yani biz hatayı tolare edebilir ve bir şans haline dönüştürebiliriz. Alt yapılarımızda deneyimli teknik ekip ve kondisyonerlerle çalışmaktayız. A takım için nasıl bir periyodizasyon yapılıyorsa, alt yapı için aynısı uygulanmaktadır. Altyapıdan sayısız sporcu çıkartmış ve çıkartmaya devam eden bir fabrika gibiyiz. Bunun nedeni profesyonel teknik ekip, profesyonel bakış açısı, sabır ve ısrardan geçmektedir. Bizim sporcularımız bunu bilir ve bu prensiplerde davranırlar. Bunların haricinde; kuvvetin bu yaşlarda çok önemli bir faktör olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Elbette bunun yanında birçok kriter olsa da, her şeyin yapılabilirliğini kuvvet sağlamaktadır. Temel beceriler içinse bol bol kitap okumaları, olumsuzluklara bakış açılarını, iletişimlerini geliştirecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.