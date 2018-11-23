Başdenetçi Malkoç'tan engelli ve mülteci çocuklara ziyaret

Malkoç, "İlköğretimde 17 milyon yavrumuz var, bu yavrularımıza şekil veren 1 milyon öğretmenimiz var. Bu rakamlar olağanüstü rakamlar. Biz öğretmenlerimiz ve eğitime emek veren insanlarımızla gurur duyuyoruz. Öğretmenlik peygamber mesleğidir, iyiyi doğruyu öğretmektir" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Bostancık Mahallesi'nde bulunan Şair Coşkun Ertepınar İlköğretim Okulunu ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Malkoç, ilk olarak öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Heyete Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile Mamak Kaymakamı Ziya Polat eşlik etti. Ziyarette Malkoç, öğretmenlerin çocukları yoğurup, geleceğe hazırlayan en önemli insanlar olduğunu kaydetti. Türkiye'nin güzel ve geniş bir ülke olduğunu, 80 milyon nüfusun olduğunu dile getiren Malkoç, "İlköğretimde 17 milyon yavrumuz var, bu yavrularımıza şekil veren 1 milyon öğretmenimiz var. Bu rakamlar olağanüstü rakamlar. Biz öğretmenlerimiz ve eğitime emek veren insanlarımızla gurur duyuyoruz. Öğretmenlerin çocuklara şekil de vermesi bambaşka bir şey. Bana en çok iz bırakan öğretmen ilkokul öğretmenimdir. Beyaz kağıda ilk çizgiyi siz çiziyor, şekli siz veriyorsunuz. Sizler bu yavrular üzerinde iz bırakacaksınız, o iz ömür boyu onların yol haritası olacak. Öğretmenlik peygamber mesleğidir, iyiyi doğruyu öğretmektir" şeklinde konuştu.

Malkoç, teröre şehit verilen Aybüke öğretmen ve diğer tüm şehit öğretmenleri de anarak Allah'tan rahmet diledi. Ziyarette Kadın ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak da yer aldı. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Tunçak, daha güzel, daha başarılı, daha aydınlık yarınlara hep birlikte kavuşmayı temenni etti.

Öğrenciler sosyal bilgiler dersinden öğrendikleri KDK'yı anlattı

Malkoç ve beraberindeki heyet, 918 Türk, 162 Suriye ve 5 Irak uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü okulda önce mültecilerin bulunduğu sınıfı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip çanta hediye etti. Ardından 6'ncı sınıfta okuyan öğrencileri ziyaret eden Malkoç, öğrencilere sosyal bilgiler dersinden Kamu Denetçiliği Kurumunu tanıyıp tanımadıklarını sordu. Öğrencilerden biri derste öğrendiklerini belirterek, KDK'nın öğrencilerin şikayet ve sorunlarını dinlediğini ifade etti. Başdenetçi Malkoç, belediye başkanının ve kaymakamın görevlerini de sordu. Öğrencilerden kimisi belediye başkanı olmak istediğini söylerken, kimi de kaymakam olmayı istediğini dile getirdi. Son olarak 15 öğrencinin bulunduğu özel eğitim sınıfını ziyaret eden Malkoç, çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekildi.