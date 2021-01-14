Başhekim Doç. Dr. Kılıç: “Aşı konusunda söylentilere değil hekimlere kulak verin”

Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, Covid-19 aşısı konusunda gerçeği yansıtmayan söylenti ve beyanlara değil sağlık bakanlığı ve hekimlerin önerilerine dikkat çekti.

Çin'den getirilen Covid-19 aşıları, bugün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Özel 100.Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, insanlığı tehdit eden korona virüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşının sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandığını ve kendisinin de aşıyı yaptırdığını belirterek, “Virüsle mücadele kapsamında riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarına aşılar yapılmaya başlandı. Biz de personelimize gerekli duyuruyu yaparak aşılamaya başladık. Başhekim olarak ben de aşımı yaptırdım. Tüm vatandaşlarımıza topyekun virüsle mücadelede bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Önerimiz aşılar geldiğinde halkımızın gerekli hassasiyeti gösterip aşılarını yaptırmalarıdır”

Aşı ile ilgili spekülatif yorumlara kulak asılmaması gerektiğinin altını çizen Başhekim Kılıç, “Halkımızdan talebimiz aşı ile ilgili söylentilere kulak asmamaları. Burada önemli olan, gerçeği yansıtmayan söylentiler ve beyanlar değil, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve hekimlerin yapacağı açıklamalardır. Aşılar virüslerle mücadelede en etkili yöntemdir. Özlediğimiz özgür ve güzel günlerimize dönmek için en önemli yöntemlerin başında aşı gelmektedir. Önerimiz aşılar geldiğinde halkımızın gerekli hassasiyeti gösterip aşılarını yaptırmalarıdır” diye konuştu.