Başhekim Tekin: “Ne plasentada ne de anne sütünde hiçbir şekilde virüse rastlanmadı”

Etkinlikler öncesinde konuşan Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, anne sütünün çok önemli olduğunu ve özellikle Covid-19 döneminde ihtiyaç duyulan bağışıklığın temelini oluşturduğunu belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi binasında gerçekleşen etkinlikle, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında, annelerin bebeklerini emzirmesinin önemi, anne sütünün faydaları gibi birçok konu ele alındı. Bu yılın tema rengi olan yeşil renkli balonlar ile donatılan hastanede annelere ve anne adaylarına da kurulan stantta bilgi verildi. Bunun yanı sıra Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde bu hafta doğan her çocuk adına da hastane bahçesine mavi ladin ağacı dikilmesi kararı alındı. İlk fidanların da dikilerek can sularının verildiği etkinliğe, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin katıldı.

“Anne sütü bebeğimizi gerçekten tüm hastalıklardan koruyor, zeka gelişimini hızlandırıyor”

Anne sütünün bebekler için çok önemli olduğunu ve doğal bir antikor olduğunu vurgulayan Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Biliyoruz ki anne sütü en ucuz, en doğal ve en sağlıklı olan besin bebeğimiz için. Bugün yapılan çalışmalarda da Covid-19 enfeksiyonu dahil, bütün hastalıklara karşı antikor içerdiği gösterildi. Biz hastanemizde doğum yapan Covid-19 pozitif annelerimiz dahi emzirme konusunda motive ediyoruz ve emzirmelerini teşvik ediyoruz. Tabi ki temizlik ve hijyen kurallarına uyarak. Çünkü anne sütü bebeğimizi gerçekten tüm hastalıklardan koruyor, zeka gelişimini hızlandırıyor. Bebeğimizin anne sütü aldığında daha zeki olduğunu gösteren çalışmalar da var. Pek çok hastalığa karşı vücut direncinin ve immün sisteminin de gelişmesini sağlıyor. Çünkü barsak mikrobiyatası dediğimiz, barsak florasını da düzenliyor aynı zamanda. Dolayısıyla biz de istedik ki bu 1-7 Ekim Ulusal emzirme Haftası dolayısıyla hastanemize başvuran bütün anne adaylarımıza ve annelerimize emzirme ve anne sütünün önemi konusunda tekrar bu bilgilerini güncelleyelim, farkındalıklarını da artıralım. Çünkü ülkemizde ne yazık ki son 5 yılda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Emzirmeye ara vermede bir artış olduğunu görüyoruz. Bu amacımızı bir etkinlik ile yaptık ama aynı zamanda da 1 hafta boyunca eğitimlerimize bu stantlarda devam edeceğiz. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin nazik hediyeleri olan mavi ladinleri her yeni doğan bebek için bu hafta dikeceğiz. Bu kapsamda bize bugün destek olan eşleri Ahu Pakdemirli'ye de ayrıca teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Ne plasentada ne de anne sütünde hiçbir şekilde virüse rastlanmadı”

Covid-19 pozitif olan annelerin sütlerinde virüse rastlanmadığını aksine bir çalışmada sütlerinde antikor bulunduğunun tespit edildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde ne plasentada ne de anne sütünde hiçbir şekilde virüse rastlanmadı. Dolayısıyla aksine bir Hollanda çalışmasında anne sütünde Covid-19 antikoru olduğu, kovidli annelerin sütünde tespit edildi. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. Ama anne her seferinde hijyenine dikkat edecek, ellerini yıkayıp maskesini takacak. Biz bununla ilgili de eğitim videoları çektik. Annelerimiz burada yattıkları süre içerisinde de hem eğitimlerini veriyoruz hem videoları izletiyoruz. Dolayısıyla gayet emin bir şekilde bebeklerini emzirebilirler” ifadelerini kullandı.

Bu senenin teması doğanın rengi olan “yeşil”

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Laktasyon Ebesi Elif Bilge, 1-7 Ekim Emzirme Haftasının önemini anlatmak, anne sütünün önemini belirtmek ve topluma da bilinç aşılamak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Her yıl bu hafta etkinlik düzenlediklerini belirten Bilge, bu senenin doğanın rengi olan “yeşil” olduğunu söyledi. Ayrıca standa gelen anne ve anne adaylarına da anne sütünün öneminden yerinde bahseden Bilge, stant ziyaretçilerine verdiği bilgilerin yanı sıra hazırladıkları hediyeleri de takdim etti.

Öte yandan Kadın Doğum Hastanesi önünde 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nın bu yılki tema rengi olan yeşil renkteki balonlar gökyüzü ile buluştu. Balonların havaya bırakılmasının ardından hastane bahçesinde yer alan mavi ladin ağaçları bu hafta doğum yapan bebekler adına toprakla buluştu. Renkli görüntülerin yer aldığı etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme stantları 1 hafta boyunca Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde misafirlerini bekliyor olacak.