Başıboş köpekler önce kızı kovaladı, sonra horoza saldırdı

Ankara'da başıboş iki köpek önce 13 yaşındaki bir kızı kovaladı, sonra mahallede bulunan marketin bahçesindeki horoza saldırdı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Ankara Keçiören'de meydana geldi. Başıboş iki köpek, sokaktan geçen 13 yaşındaki kızı kovaladı. Çocuk bir binaya kaçarak köpeklerden kurtulurken, iki başıboş köpek daha sonra sokakta bulunan bir marketin bahçesindeki horoza saldırdı. Market sahibinin eşi Muhittin Demir, her ne kadar horozu köpeklerden kurtarmaya çalışsa da başaramadı. Köpeklerin önce kızı kovalaması, sonra da horoza saldırması marketin güvenlik kameralara yansıdı.

“Genç kız can havliyle kendini dükkana attı”

Muhittin Demir, yaşanan anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Köpeklerin önce kız çocuğunu kovaladığını, o esnada bahçedeki horozu görünce onlara saldırdığını söyleyen Demir, “Eşimin yanına bakkala gelmiştim. O esnada bir çocuk sesi duydum. Dışarı çıktım, sesi kesilince içeri girecek gibi oldum ama çocuğun bağırtısı tekrar gelince bakayım dedim. O esnada iki köpek ile çocuk koşarak geldi. Can havliyle kendini dükkana attı. O esnada köpekler benim horozları görünce o tarafa yöneldiler. Çocuğa sordum 'Köpekler senin mi?' diye, 'Yok abi beni sıkıştırdılar' diyerek can havliyle kendisini karşı komşunun evine attı. Ondan sonra köpekler horoza saldırmaya başlayınca bayağı bir hengame oluştu. O esnada köpeklerin önüne geçtim ama bir türlü engelleyemedim. Köpekler de bayağı hırslanmışlar. O esnada elime bir tahta parçası geçti. Onunla da engellemeyi başaramadım. Köpekler ondan sonra bana döndüler, karşı yandaki esnaf arkadaş da müdahale etti. Sonra köpekler horozu bıraktılar, ben de o esnada bir bidon su dökünce hayvanlar kaçtı” dedi.

Demir, daha önce başka köpeklerin mahalle sakinlerinden birisinin kedisine saldırdığını, ayağını parçaladığını söyledi. Demir, bir zamanlar mahallelerinde köpek korkusundan çöp atmaya çıkamadıklarını da ekledi.

Mahalle sakinleri, Muhittin Demir'in köpeklerin saldırdığı horozu çok sevdiğini, her zaman ilgilendiğini belirttiler.