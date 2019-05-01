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Basın mensupları 1 Mayıs'ta haber için görevlerinin başındaydı

Ankara’da işçiler "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nu kutlarken, basın mensupları görevlerinin başında kutlamaları takip etti.

Ankara'da işçiler "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nu kutlarken, basın mensupları görevlerinin başında kutlamaları takip etti.


Yaz kış demeden kamuoyunu bilgilendirmek için haber peşinde koşan basın mensupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de görevlerinin başındaydı. Ankara'da kutlamalar başlamadan sabah saatlerinde Anadolu Meydanı'na gelen gazeteciler, işlerini layığıyla yapmanın peşinde koşarak alanı da en son terk ettiler.

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