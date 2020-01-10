Basın Yayın Şube Müdürlüğü çalışanlarından Başkan Yavaş'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Mansur Yavaş, Basın Yayın Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren personelin gününü kutladı. Ziyarette günün anısına temsili ‘basın kartı' hediye edilin Yavaş, “Benim babam gazete bayii idi. Küçük yaşlarda biz gazete büfesinde gazete beklerdik. Büfenin önünde binlerce kişilik kuyruk olurdu” dedi.

Toplumun ‘yeni medya' adıyla anılan sosyal medyaya yöneldiğini belirten Başkan Yavaş, “Yeni medya daha etkili olmaya başladı. O zaman biz de Ankara Büyükşehir Belediyesinin basın ekibi olarak kendimizi bu yöne yönlendirmemiz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da en fazla yapmamız gereken şey çalışmalarımızı vatandaşa duyurmak. Birinci görevimiz bu. Bunun için hangi teknikleri, hangi yolları kullanmamız gerekiyorsa o yönde çalışmaları artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir biriminin çalışmalarının anında vatandaşa ulaşması gerektiğini vurgulaya Yavaş, “Bütün birimleri bu konuda uyarıyorum. Bunun için bir teknolojik alt yapıya ulaşmamız gerekirse, onu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Daha çok insanla temas kuracağız, daha çok yorulacağız”

Yeni mobil uygulamanın önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği'ne sundukları akıllı şehir projesi ile Cumhurbaşkanlığı'ndan ödül alacaklarını sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

“Sonrasında da yeni mobil uygulamamızı tanıtıp, çok daha fazla sorumluluk alacağız. Şu anda günlük 2 bin 500 başvuru geliyor. Ortalama ama tahmin ediyorum mobil uygulamanın ardından günlük 100 bin başvuru gelecek. Çalışacağız. Daha çok insanla temas kuracağız, daha çok yorulacağız. Bunun için ayrı ekipler kuracağız. Mutlaka bunu başarmak zorundayız. Bu yüzden daha fazla yorulacağız. Herkes kendini ona göre hazırlasın arkadaşlar.”

Yavaş, vatandaşlara daha hızlı ulaşmak ve aradaki iletişimi artırmak amacıyla yakın zamanda WEB TV uygulamasının başlayacağını da belirterek, şöyle konuştu:

“Hepimiz görevimizi yapacağız. Siz belediyeden maaşınızı alıyorsunuz, ben de belediyeden maaşımı alıyorum. Siyasi kişiliği ön plana çıkarmadan, insanlara sadece ve sadece ödedikleri verginin karşılığını vermek istiyoruz. Biz vatandaşlara onların vergisiyle hizmet eden insanlarız. 7'den 70'e, doğumdan ölüme hizmet verdiğimiz için de tabii ki uyumayacağız ve bir sorun olduğu zaman anında müdahale edeceğiz. Anında arıza giderilecek.”

Başkan Yavaş'a çalışmaları hakkında bilgi veren Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise şu ifadeleri kullandı:

“Çalışan, çalışamayan ya da çalıştırılmayan gazeteciler için bugün önemli bir gün. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Haber kerkezimiz haber toplama, medya planlama ve bülten kalitesi açısından Türkiye'nin en iyisi diyebilirim. Sosyal medya ekibimiz büyük başarılara imza atıyor. Grafik, foto muhabirleri, kurgu ve kamera ekiplerimiz çok kaliteli iş çıkarıyor. Her şeyi mükemmel yapıyoruz demiyorum, hatalarımızın. eksikliklerimizin farkındayız. Bir basın mensubu sokak sokak gezer; gece gündüz, gerekirse uyumaz, anlık görevlere hazır olur. Bunu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. İyi bir noktaya geldiğimize inanıyoruz, daha da iyi olacağız. Çünkü sizin ne kadar mükemmeliyetçi biri olduğunuzu biliyoruz. Sürekli daha iyisi olmak için çalışacağız, bu konuda size söz veriyoruz.”