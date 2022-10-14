“Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” kitabı tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” kitabının tanıtım toplantısında, “Bu eser sayesinde tüm dünya Aşık Veysel'i daha da yakından tanımış olacak, Aşık Veysel bu ülkenin kültürel mirasıdır” dedi.

Aşık Veysel'in torunu tarafından yazılan “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” kitabının tanıtımı ve Aşık Veysel'in fotoğraflarının yer aldığı sergi, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Aşık Veysel'in türküleriyle, mısralarıyla büyüdüklerini ifade ederek, “Öylesine önemli bir değerimiz ki artık onu ve onun felsefesini dünya tanımaya ve sahiplenmeye başladı. 2023 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Bu yıla özel büyük ozanı anlatan bir eser ortaya koymak gerekiyordu ve bunu da sevgili torunları hazırladı. Bu eser sayesinde tüm dünya Aşık Veysel'i daha da yakından tanımış olacak, Aşık Veysel bu ülkenin kültürel mirasıdır” diye konuştu.

"Aşık Veysel'in vasiyetini yerine getiriyoruz"

ATO Başkanı Baran ise, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun UNESCO'nun girişimiyle 2023 yılı boyunca anılacağını ifade etti. Gürsel, “ATO olarak biz de çok sevdiği torunu fotoğrafçı Nazende Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe'nin yayına hazırladığı ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabına hep birlikte katkı sağladık. Aşık Veysel'in vasiyetini yerine getiriyoruz ve bizzat kendi torunlarının elinden çıkmış eşsiz bir eserle birlikte dostları biraya geldik. Gönül adamı Aşık Veysel'in gelecek nesiller tarafından hakkıyla tanınmasına ve bilinmesine katkıda bulunma onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe, kitabı oluşturmaya 12 yıl önce eşi Gürsel Gökçe ile başladığını dile getirerek, “Önce usta gazetecilerin fotoğraflarını derledik. Bütün gazetelerin arşivlerine girdik. 1934'ten 2022 yılına kadar basında yer alan bütün Aşık Veysel haberlerini derledik ve bunlardan bir seçki oluşturarak öne çıkanları kitap haline getirip hayalimizi gerçekleştirdik. İnşallah gelecek kuşaklar da o günlerden haberdar olacaklar” şeklinde konuştu.