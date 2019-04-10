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Başkan Acar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Polis Teşkilatının 174.

yılı nedeniyle Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Polis Haftasını tebrik etti.


Başkan Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri Adem Emin Atakul, Sefa Yıldırım, Murat Can, Mustafa Erol, Ali İhsan Çalıkıranoğlu, Kemal Çakır, Yılmaz Özbek, Erdoğan Yıldırım ve Dursun Barun ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'i makamında ziyaret ederek tebrik etti.


Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Yüce Allah, memleketimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz gayret gösteren fedakar polislerimizi koruyup gözetsin. Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kutlu olsun” dedi.

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