Başkan adayı Oğuz ve Başkan Ertürk vatandaşlarla buluştu

AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluştu. Başkan adayı Oğuz, “Bu birliğimizi, bu beraberliğimizi Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zaferle taçlandıracağız” derken, Başkan Ertürk de, “90 günden az kaldı, yine gecemizi gündüzümüze katarak, davamızın uğrunda kimsesizlerin kimi, sessiz çoğunluğun sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uğrunda yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün de katıldığı toplantıya yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, burada yaptığı konuşmada 15 yıllık belediye başkanlığı süresince Kazan köyü olarak anılan ilçelerinden marka bir kent inşa ettiklerini anlattı. 15 yıl süresince makam ve mevki peşine düşmeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ertürk, “Her seçimden büyük bir zaferle çıkarak büyüdük ama bir o kadar da tevazu ile küçüldük. Öpmedik el, girmedik gönül bırakmadık. Tek gayemiz vardı, bu necip millete nasıl hizmet edebiliriz oldu” dedi.

“Bu toplantı ile bu bayrağın artık bir başka kardeşimize şerefle, gururla nasıl devredilmesi gerektiğini başta ilçemizdeki insanlara ve tüm başkentimize ve ülkemize gösterdik” diyen Ertürk, şunları kaydetti:

“Seçimlere 90 günden az bir süre kaldı. Yine gecemizi gündüzümüze katarak davamızın uğrunda kimsesizlerin kimi, sessiz çoğunluğun sesi olan, içeride istikrarın, dışarıda itibarın sembolü olmuş dünya lideri, ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uğrunda yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Allah'ın izniyle fitne kazanları kaynatmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret ile yine gönüllerden gönüllere kurduğumuz köprüleri birilerinin dinamitlemesine izin vermeden davamızın peşinden koşturmaya devam edeceğiz. 31 Mart akşamı, bu kutlu dava, AK Parti, dördüncü destanını yine sizlerle birlikte yazmaya devam edecek. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta halel getirmediğimiz ilçemize verilen kahramanlık unvanını taçlandıracağız. 31 Mart zaferimizin şimdiden mübarek olmasını, davamızın kutlu olmasını tebrik ediyorum. Serhat Oğuz kardeşime gönülden başarılar diliyorum.”

"Hizmet bayrağını yukarı taşıyacağız"

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz da, kendisinin de Kahramankazanlı olduğunu ifade ederek, yaklaşık 20 yıldır ilçede çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü, son olarak da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevi yaptığını anlattı. Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete gençlerin ve yeni yüzlerin girmesini istediğine ilişkin sözlerinin ardından belediye başkan adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini kaydetti. 1 Ocak'ta yapılan toplantıda kendisinin AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını anımsatan Oğuz, “Bu durum bizim için çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur. Sayın Cumhurbaşkanımızın elini sıktık. Ben ona Kahramankazan'ın selamını ilettim. O da bana ‘Kahramankazan'ın mayası iyidir, senden zafer bekliyorum' dedi” diye konuştu.

Lokman Ertürk'ün Kahramankazan'da üç dönemdir hizmet bayrağını zirveye çıkardığını ve sürekli artan bir performansla hizmet ettiğini vurgulayan Oğuz, “Derdimiz ne koltuk sahibi olmak, ne unvan sahibi olmak ne de başka bir dünyevi menfaat değil. Derdimiz üç dönemdir burada alıştığımız hizmet çıtasını bir nebze daha yukarıya taşıyabilmek” dedi.

Belediye başkan adaylığı ile omuzlarındaki yükün bir kat daha arttığını ifade eden Oğuz, “Kahramankazan'ın en büyük gücü birlikteliği ve beraberliğidir. Bu birliğimizi, bu beraberliğimizi Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zaferle taçlandırdığımızı ve kimsenin bu birliğimizi bozamayacağını herkes görecek. Tevazu, samimiyet ve gayretle mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Bu hizmet bayrağını elimizden geldiğince yukarı taşımak için mücadelemizi yapacağız” diye konuştu.

Ertürk ve Oğuz, toplantı sonrasında vatandaşların sorularını cevaplayarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.