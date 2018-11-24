Başkan Ak 24 Kasım'da öğretmenleri unutmadı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve Keçiören'de görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ihlamur Kasrı'nda etkinlik düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken, emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim edildi. Göreve yeni başlayan öğretmenler için Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yemin töreni düzenledi.

Keçiören Belediyesi Öğretmenler Halk Dansları Topluluğu ve Keçiören Belediyesi Öğretmenler Türk Halk Müziği Korosu görsel ve müzikal şölen için Öğretmenler Günü'ne özel sahne aldı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerden Fadime Sever ile emekli olan öğretmenlerden Ayşe Güven Yazgan öğretmenlere hitaben konuşmalarını yaparak meslektaşlarını kutladı.

"Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün öğretenler özel günlerini kutlarken, onlardan bir şeyler öğrenenler de onlara saygılarını ve sevgilerini ifade ederler. Her insanın öğretmeni ile ilgili güzel anıları vardır. Bu anlamda ‘Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen Hz Ali'nin yolunda gitmeye devam edeceğiz. Mesleğe ilk başladıkları günden emekli olana kadar ülkemize, milletimize ve devletimize katkılarıyla ülkemizi üst seviyelere taşıyan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Eğitim her zaman önceliğimiz oldu"

Keçiören Belediyesi olarak her zaman eğitimi öncelik olarak gördüklerini söyleyen Ak, "Eğitim alanında yapılabilecek şeylerle ilgili gerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerekse diğer sivil eğitim kuruluşlarıyla iş birliği sağlamaya gayret gösteriyoruz. Okul ziyaretleri sırasında okullarımızın eksiğini öğrenerek tamamlamaya çalışıyoruz. Keçiören son 10 yılda eğitim alanında fiziksel olarak gelişim gösteren, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de başarı seviyesini yukarılara taşıyan bir ilçe konumuna erişmiştir. Özellikle son 2 yılda Keçiören'de eğitimle ilgili yatırımlar zirve yapmıştır. Keçiören'de yapılması planlanan 50 okulumuz çeşitli projelendirme aşamasında olup bunlardan bir kısmı da açılışı yapılacak duruma gelmiştir. Bu okullarımız yapıldığı zaman inşallah Keçiören'de tekli eğitime geçmiş olacağız. Bu vesileyle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize ve emekli olan öğretmenlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.