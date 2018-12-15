Başkan Ak çocuk istismarına “dur!” dedi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de faaliyet gösteren Özel Türk Yurdu Koleji'nin düzenlediği çocuk istismarını konu alan ‘Gelecek Benim, Geleceğime Dokunma' isimli resim ve şiir yarışmasının ödül törenine katıldı.

Keçiören'de faaliyet gösteren Özel Türk Yurdu Koleji'nin düzenlediği çocuk istismarını konu alan ‘Gelecek Benim, Geleceğime Dokunma' isimli resim ve şiir yarışmasının ödül törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra, Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Aslan da katıldı. Ödül töreninde ilk 3'e giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törende çocuk hakları hatırlatıldı

Keçiören'de eğitim veren Özel Türk Yurdu Koleji'nin Türkçe ve resim öğretmenleri tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk istismarını konu alan ‘Gelecek Benim, Geleceğime Dokunma' isimli resim ve şiir yarışması yapıldı. Keçiören genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılım gösterdiği yarışma saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlatıldı. Ödül töreninde Av. Ceren Kalay Eken çocuk istismarının önlenmesi için ulusal ve uluslararası hukukun çocuklara verdiği hakları hatırlatan sunum yaptı. “Çocuk istismarına dur de!” Sloganıyla yola çıkan Özel Türk Yurdu Koleji'nin Türkçe ve resim öğretmenleri, adaleti sağlamak için kendi okullarından öğrencilerin yarışmaya dâhil edilmesine izin vermedi.

Yarışmanın birincileri hediyelerini Ak'tan aldı

Çocuk hakları konusunda uzmanlaşan avukatlardan ve öğretmenlerden oluşan kurul, resim ve şiir yarışması için ilk 20'ye kalan öğrencilerden ilk 3'e giren öğrencileri belirledi. İlk 3'e girenlere çeşitli hediyeler verilirken, 17 öğrenciye de katılım belgesi takdim edildi.

Şiir yarışmasında birinciliği Fatma Kara, ikinciliği İrem Huri Yamaç ve üçüncülüğü Yunuscan Ulutaş isimli öğrenciler alırken; Resim yarışmasında ise birinci Evin Neval Duran, İkinci Betül Çakmak ve üçüncü Melike Özdemir oldu. Yarışmanın birincileri hediyelerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan aldı.

“Çocukları büyütmek yetmez korumak da gerek”

Çocukları sadece büyütüp beslemenin yeterli olmadığını aynı zamanda onları korumak ve kollamak gerektiğini söyleyen Başkan Ak, “Çocuklarımızı sokakta karşılaşabilecekleri olumsuz bir duruma karşı korumalıyız. Korumak, sadece vücut bütünlüğünü korumak anlamında olmamalı. Aynı zamanda ruhsal ve psikolojik anlamda da çocuklarımızın sağlığına dikkat etmeliyiz. Bu noktada anne ve babalara büyük iş düşüyor. Çocukları tehlikeye karşı bilinçlendirmek ailede başlayıp eğitim yuvalarında devam etmeli. Çocuk istismarına yönelik hükümet olarak da sert önlemler aldık. Bu önlemleri toplumsal bilinç düzeyimizi artırarak yukarılara taşımalıyız. Özel Türk Yurdu Koleji öğretmenleri tarafından toplumsal farkındalığı artırmak için düzenlenen çocuk istismarını konu alan resim ve şiir yarışmasını oldukça anlamlı buluyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Özel Türk Yurdu Koleji girişinde yarışmaya katılan resimlerin sergilendiği alanı gezen Başkan Ak, resimler hakkında bilgiler aldı.