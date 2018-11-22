Başkan Ak diş hekimlerini unutmadı

Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için ağız ve diş bakımı yaptıran Ak, vatandaşlara da rutin bakımlarını yaptırmaları için uyarıda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, toplum sağlığının korunmasına dikkat çekmek için 16-22 Kasım tarihleri arasında kutlanan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kapsamında Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yöneticileriyle bir araya geldi. Hastane yöneticileri tarafından kapıda karşılanana Ak, vatandaşlarla da sohbet ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. "Sağlık ağızdan başlar" diyerek ağız ve diş sağlığına dikkat çeken Başkan Ak, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle rutin ağız ve diş bakımını yaptırdı. Ak, 6 ayda bir rutin ağız bakımının yaptırılması gerektiği de belirtti. Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden diş hekimleri, onure edilmekten mutlu olduklarını belirttiler.

“Sağlık ağızdan başlar”

Keçiören Belediyesi olarak toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Ak, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz ziyarette sağlık ağızdan başlar diyerek rutin ağız ve diş bakımımızı yaptırdık. Vatandaşlarımız da sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsa ağız ve diş sağlığına önem vermelidir. Diş hekimlerimizin çalışma ortamlarını ve fiziki şartlarını da inceleme fırsatı bulduk. Sağlık çalışanlarımız Ak Parti hükümetleriyle birlikte daha ferah çalışma ortamına kavuştular. Modern ekipmanlarla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyor olmak bizler için büyük mutluluk kaynağı. Devlet olarak ağız ve diş sağlığı konusunda bir takım destekler de veriliyor. Vatandaşlarımız bu desteklerden faydalanarak muhakkak ağız ve diş sağlığı konusunda gerekli tedavilerini yaptırmalıdır” diye konuştu.

Diş Hekimleri Günü dolayısıyla diş hekimlerine hediyelerini veren Ak, sağlık personeline meslek hayatlarında başarılar, hastalara da acil şifalar dileyerek hastaneden ayrıldı.