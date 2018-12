Başkan Ak zabıta teşkilatıyla kahvaltıda buluştu

Zabıta personellerinin vatandaşla olan iletişimini değerlendiren Ak, zabıtanın görev ve sorumluluklarına ilişkin uyarıda bulunarak Keçiören Zabıtasının her yerde örnek olarak gösterildiğini kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, hizmet içi istişare toplantısı kapsamında Keçiören Belediyesi Zabıta Teşkilatıyla kahvaltıda buluştu.

Keçiören'deki denetimlere ve vatandaştan gelen şikâyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, zabıta personellerinin halkın beklentilerine cevap verecek davranışlarda bulunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlarla kurulan iletişim konusunda tatlı dilin önemine dikkat çekilirken, olumsuz davranışlar konusunda da gerek vatandaşları gerekse esnafı doğru olana yönlendirmek için azami gayret gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı. İstişare toplantısında, vatandaştan gelen şikâyetler karşısında zabıtanın ilk etapta uyarıda bulunması gerektiği, cezai işlem uygulanacaksa da mevzuata göre hareket etmesi gerektiği kaydedildi. Genel olarak Keçiören Zabıtasının vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığı, zabıta hizmetleri konusunda Keçiören Zabıtasının Türkiye'de örnek gösterilecek çalışmalarla çağın gereklerine entegre olduğu ifade edildi.

Türkiye'de zabıta teşkilatı bakımından en geniş donanıma ve sistematiğe sahip olan zabıtanın Keçiören'de bulunduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Zabıta teşkilatımız vatandaşlara hizmet noktasında teknolojik donanıma sahip, hızlı hizmet anlamında da oturmuş bir sistemle çalışmaktadır” dedi.

Can ve mal güvenliği için sınırsız sorumluluk

Zabıta teşkilatının bir güvenlik birimi olduğu kadar vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama anlamında da sorumluluklarının büyük olduğunu aktaran Başkan Ak, “Zabıtalarımız vatandaşın her türlü şikâyetinin çözüme kavuşması noktasında bizlerin eli, ayağı ve kulağı olarak görev yapmaktadır. Bu anlamda zabıtalarımız vatandaşlarla olan ilişkilerini nezaket kuralları çerçevesinde yürütmeli ki bize gelen geribildirimler de olumlu ve verimli olsun. Zabıtaların yetkileri sınırlı olabilir ancak sorumluluk noktasında vatandaşlarımızın her türlü derdiyle hemhal olunmasında bir sınır yoktur. Zabıtalarımız şikâyetler noktasında, şikâyet edene de edilene de nazik ve ilgili davranmak mecburiyetindedir. Vatandaşın sıkıntısı çözülene kadar geçen sürede, o problemin takipçisi olmak ve nihayetinde de çözüme ulaşıp ulaşmadığını görmek gerekmektedir. Vatandaşın, kendisini ciddiye aldığınızı ve kendisiyle ilgilendiğinizi hissetmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Öncelik, uyarmak ve yol göstermek olmalı”

Zabıtaların esnafla olan ilişkisine ilişkin de önerilerde bulunan Ak, “Esnaflara olabildiğince yol gösterici bir tutumla yaklaşmalısınız. Eğer ortada bir yanlış varsa sabırla doğru olanı anlatıp o esnafımızı doğru olana yönlendirmelisiniz. Önceliğimiz uyarmak ve yol göstermek olmalıdır. Eğer bir kimse yanlışında ısrar ediyorsa ancak o zaman mevzuata uygun cezai işlemi gerçekleştirmelisiniz. Devlet otoritesini sarsmadan, bir o kadar da vatandaşı mağdur etmeden bıçak sırtı ince kararlarla problemin çözümü noktasında sorumluluk üstlenmelisiniz. Zabıtalık mesleğinde yeni olan arkadaşlarımızın deneyimli olanların mesleki tecrübelerinden faydalanması da vatandaşla kurulacak olan iletişim için olumlu şeyleri beraberinde getirecektir” dedi.

“Zabıtamızın oturmuş bir sistemi var”

Keçiören Zabıtasının çalışma koşullarını son 10 yılda daha modern hale getirdiklerini belirten Başkan Ak, “Zabıtamız gerek tahsis ettiğimiz araçlar noktasında, gerekse karakolların modernizasyonu ile ilgili daha ferah çalışma koşullarına sahip. Modern teknolojiyi daha verimli kullanmamız lazım. Özellikle denetimler sırasında kullanılan teknoloji verimli oluyor. Anında geribildirimler alıyoruz. Zabıta teşkilatımızın bu oturmuş sistemini daha ileri götürmek için de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.