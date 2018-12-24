Başkan Ak'dan parke döşenen yollarda inceleme

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Yayla Mahallesi'nde yollara parke taşı döşeme işini yerinde denetledi.

Keçiören Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Yayla Mahallesi'nin birçok sokağında devam eden beton parke taşı yapım çalışmasında sona yaklaşıldı. Yol çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Ak, hizmet vermeye başlayan yolların dayanıklı ve daha kullanışlı olduğunu kaydetti. ‘İnsan değerlidir' anlayışıyla sürdürülen belediyecilik çalışmalarında vatandaşların gönlüne dokunan, onların hayatını kolaylaştıran çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Ak, “Yayla Mahallemizin 1430, 1432, 1433, 1448, 1463,1476, 1477,1478 ve 1480'inci sokaklarında beton parke taşından yapılan yolarımızı inceledik. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak olan bu çalışmamızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Ak, Yayla Mahallesi'nde hizmete açılan beton parke taş yolu inceledikten sonra yapımı devam eden park alanlarını, Bağlum'da inşa edilecek olan çöp transfer merkezini ve üstü kapalı pazar alanı çalışmasını inceledi.