Başkan Akgül engellileri yalnız bırakmadı

Her zaman engellilerin yanında olduklarını ve sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çeşitli projeler geliştirdiklerini dile getiren Akgül, engellilerin eğlencelerine de ortak oldu. Başkan Akgül, Bakım Merkezi sakinleriyle pasta kesti, karanfil dağıttı.

Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız

Toplumsal hayata onurlu, etkin ve eşit bir şekilde katılmak, engelli veya engelsiz tüm bireylerin en tabii hakkı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Engelli olmak herhangi bir kusur ya da eksiklik değildir. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, spor ve sanatsal ve daha birçok alanda göstermiş oldukları azim ve kararlılık ile almış oldukları başarı hiçbir şeyin engel olamayacağının göstergesidir. Unutmamız gereken bir diğer nokta ise hepimiz potansiyel engelliyiz. Bu anlayış ile her zaman üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.

Çok ciddi yenilikler yapıldı

Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi özellikle “Özel İnsanlar” ifadesinin kullanıldığı engelli vatandaşlar ile ilgili çok ciddi yenilikler yapıldığını da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu kardeşlerimizin hayata tutunmaları ve birey olduklarını çok iyi anlamaları gerekiyor. Onun için özel insanlar diyoruz. Tabi bu noktada sevgili öğretmen arkadaşlarımızı verdiği emeklerden tebrik ediyor, burada bulunan bütün kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü kutluyorum” dedi.