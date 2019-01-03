Başkan Akgül'den Köse'ye destek

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse'yi makamında misafir etti. Köse'nin adaylık sürecinde yanında yer alacağını kaydeden Akgül, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralacak arkadaşımız Murat Bey inanıyorum ki görevi bırakacağımız yerden devam ederek ilçemizde güzel çalışmalara imza atacak. Üzerimize düşen görevleri yerel seçime kadar yerine getirme kararlığı içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 yerel seçim aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Köse'yi konuk etti. Köse, “Mesut başkanımızın 10 yıldır ilçemize yaptığı hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Doğma büyüme bir Mamaklı olarak değişime şahit oldum. Mamak Mesut Bey'le güzel oldu. Bizim de amacımız bu güzelliğin devamı niteliğinde eserleri ilçemize kazandırmak” dedi.

2009 yılında adaylık sürecinde Murat Köse ile yine Mamak'a hizmet için talip olduklarını kaydeden Başkan Akgül, “Murat kardeşim ile dava arkadaşıyız, hem de 10 yıl önce çıktığımız bu yolda Mamak Belediye Başkanlığına birlikte talip olduk. O zaman görev bize verildiğinde adayımız Murat kardeşim bize destek oldu. Şimdi sıra bizde. Bu kutlu davada kendisinin her daim destekçisi olacağız. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.