Başkan Altınok: "Alo Çöp Acil gece gündüz hizmette"

Altınok, “Vatandaşımız evinde bulunan eskimiş bir eşyasını atmak istediğinde belediyemizden ekip talep edebiliyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda talebin bulunduğu adrese yönlendirdiğimiz ekiplerimiz evsel atıkları kısa sürede ortadan kaldırıyor” dedi.

“Cadde ve sokaklarımız daha temiz”

Başkan Turgut Altınok, Keçiörenli vatandaşların beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini de vurgulayarak, “Söz verdiğimiz gibi Keçiören'in temizlik problemini çözdük. Keçiören'de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. Keçiören'i gül suyuyla yıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tasarrufla yeni hizmetler sunuyoruz”

Alo Çöp Acil hizmetinin gece gündüz devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filomuza 'Alo Çöp Acil' aracı temin ettik. Keçiören'imize kazandırdığımız hizmet araçlarıyla artık çöp toplama işini belediyemiz yapıyor. Böylece sağladığımız tasarrufla yeni yatırımlarımıza daha fazla bütçe ayırıyoruz” diye konuştu.

Alo Çöp Acil gece-gündüz ulaşılabiliyor

Bu arada Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyorlar.