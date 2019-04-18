Başkan Altınok, Bağlumluların taleplerini dinledi

Adaylık sürecinde, “Yeni gelişim aksımız Bağlum ve Ovacık olacak” diyen, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün gün boyu Bağlum'da vatandaşlarla ve esnafla istişarelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Altınok, “Bağlum'da inşa edeceğimiz parklar, spor kompleksleri, kültür ve sanat merkezleri ile çeşitli alışveriş noktaları Bağlum'u cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

Bağlum'da vatandaş ve esnafla gün boyu sohbet eden Başkan Altınok, bir yandan da Bağlum merkezde görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkılması için Fen İşleri Müdürüne talimat verdi. Talimatın ardından metruk yapılara derhal müdahale edilirken, yıkım ve temizlik çalışması başlattı. Sokak aralarında ve metruk yapıların bulunduğu bölgede Bağlum sakinleriyle dolaşan Başkan Altınok, cadde ve sokakların daha temiz olması için temizlik personellerine uyarılarda bulundu. Bağlumluların taleplerini tek tek dinleyen ve notlar aldıran Altınok, Keçiören'e yapılacak yatırımlarda bir bölgeyi öteki bölgeden ayırmak gibi bir durumun olmayacağını ifade etti.

“Gezerek ve görerek talepleri tespit ediyoruz”

Bağlum'un unutulduğuna ve ötelendiğine dair söylemlerin bundan sonraki süreçte ortadan kalkacağını, altyapı ve üstyapı çalışmalarının Bağlum ve Ovacık bölgesini cazibe merkezi haline getireceğini belirten Başkan Altınok, “Her bölgeye, her semte, her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz. Ancak Bağlum'un yatırımlara ihtiyacı var. Bağlum'da sosyal hayatı canlandırdığımızda esnaf kazanacak, Bağlum halkı kalkınacaktır. Adaylık sürecinde de Bağlum'u ve Ovacık'ı unutulan bir yer olmaktan çıkaracağımızı söyledik. Bağlum'da nelerin yapılması gerektiğini gezerek, görerek ve talepleri dinleyerek belirlemeye çalışıyoruz. Bağlum'da vatandaşlarımızı dinlediğimizde altyapı sorunları ve sosyal alan eksikliği öne çıkıyor. Yatırım stratejimizi doğru belirleyerek Bağlum'a fayda sağlayacak yatırımlara kısa sürede başlayacağız” diye konuştu.