Başkan Altınok: “Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in Etlik Mahallesi Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Parkı'nda akşam saatlerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında çocuklarla buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Etlik Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında belediyenin ücretsiz olarak hizmet verdiği halı sahada top koşturan çocuklarla bir araya geldi. Altınok, “Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkâr olduk. Ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanları çocuklarımızın ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân sağladı” ifadelerini kullandı.

Başkanı Turgut Altınok, Etlik Mahallesi Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Parkı'nda akşam saatlerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında belediyeye ait ücretsiz hizmet veren halı sahada çocuklarla buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve halı sahada onlarla birlikte penaltı atışları yapan Altınok daha sonra vatandaşlarla selamlaşarak onlardan gelen talepleri de dinledi.

“Spor tesislerimizi artırıyoruz”

Keçiören'deki spor tesislerin sayısını artırdıklarını ve halı sahaları ücretsiz yaptıklarını söyleyen Altınok, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini atmalarını sağlamak için spor yatırımlarımızı artırıyoruz. İlçemizde halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu`na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

Altınok mahalle denetimlerini gece geç saatlere kadar ilçenin farklı noktalarında sürdürdü.