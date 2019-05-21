Başkan Altınok: "Geleneksel Ramazan günlerine özlem duyanlar Keçiören'e gelsin"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara'da eğer eski Ramazanlara özlem duyan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlünde hissetmek isteyenler varsa muhakkak Keçiören'e gelsin. Belediyemizin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, Ramazan boyunca anlamlı ve maneviyat yüklü programlarımızla inşallah devam edecek” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan-ı Şerif etkinlikleri 15'inci günde de birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarına sahne oldu. Vatandaşların meydana kurulan stantlarda hem alışverişlerini yaptığı hem de eğlenceli gösterilere tanık olduğu etkinlikte Tasavvuf sanatçısı İbrahim Cuşan semazen gösterileri eşliğinde sahnelediği unutulmaz ilahi konseriyle Keçiörenlileri mest etti. Gecenin sonunda Türk Halk Müziği'nin özgün eserlerini de seslendiren İbrahim Çuşan Ramazan coşkusunu doruğa çıkardı.

İslam coğrafyasına kardeşlik mesajı

Geleneksel Ramazan günlerine özlem duyan Ankaralıları Keçiören'e davet eden Başkan Altınok, “Ankara'da eğer eski Ramazanlara özlem duyan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlünde hissetmek isteyenler varsa muhakkak Keçiören'e gelsin. Hem Keçiörenli hemşehrilerimiz hem de iş birliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacaktır. Bu mübarek ayda İslam coğrafyasının, sevgi ve kardeşlik dini olan İslam'ın anlamını ve önemini idrak ederek yaşamasını, devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasını temenni ediyorum. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak nice Ramazan-ı Şerifleri hep birlikte görmeyi yüce Rabbimden diliyorum. Cenab-ı Allah seneye daha güzel, daha geniş kapsamlı etkinlikler yapmayı nasip etsin. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız vatanımız var olsun. Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.